استراحة في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة وادي دجلة ضد إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.30 تسديدة خطيرة وقوية للغاية من دييجو كالديرون بعد تمريرة من أحمد سعيد والقائم يتعاطف مع محمود جاد حارس إنبي.

د.18 أخطر فرص المباراة حتى الآن، عرضية من منتصف الملعب لعبها إيهاب المباركي وصلت إلى رأس مصطفى شلبي الذي أرسل الكرة أعلى العارضة.

د.06 ركنية لدجلة يبعدها دفاع إنبي وتتحول إلى مرتدة تفقد قوتها بعد تراجع دجلة السريع.

د.03 بداية قوية من دجلة لكن دفاع إنبي يحولها لركنية.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل