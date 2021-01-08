بيراميدز يتقدم باحتجاج رسمي ضد ملعب العباسية

تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي على ملعب العباسية الذي يخوض عليع مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

وبدأت مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في تمام الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة السادسة.

وتقدم وليد مهدي مدير المباريات بنادي بيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته.

وأوضح مهدي أنه لا يجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.

كما تقدم النادي باعتراض للمراقب الطبي على حالة غرف الملابس لأنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة.