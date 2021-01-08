بيراميدز يتقدم باحتجاج رسمي ضد ملعب العباسية
الجمعة، 08 يناير 2021 - 14:42
كتب : FilGoal
تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي على ملعب العباسية الذي يخوض عليع مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.
وبدأت مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في تمام الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة السادسة.
وتقدم وليد مهدي مدير المباريات بنادي بيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته.
وأوضح مهدي أنه لا يجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.
كما تقدم النادي باعتراض للمراقب الطبي على حالة غرف الملابس لأنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.
ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة.