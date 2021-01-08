المصري لـ في الجول: أبطلنا مفاتيح لعب الاتحاد وسنعالج الفرص المهدرة.. ونستعد لـ الزمالك دون راحة

الجمعة، 08 يناير 2021 - 14:00

كتب : أيمن عيد

المصري والاتحاد السكندري

شدد محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي على ضرورة التدرب أكثر على إنهاء الفرص عقب مباراة الاتحاد السكندري.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة الافتتاحية للجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال عبد الكريم لـ FilGoal.com: "واجهنا فريقا كبيرا واستطعنا إبطال مفاتيحه لعبه وأهدرنا الفوز بسبب كثرة الأهداف المُهدرة التي أضاعها لاعبو الفريق".

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وتابع عن الفرص المهدرة: "هي مسألة توفيق وعدم توفيق، وسنعمل على زيادة الحصص التدريبية على المرمى لعلاج ضياع الفرص".

وأوضح "لا يوجد قلق لدينا وسنواصل العمل، ضياع الفرص وكم الأهداف المحققة يعتبر شيئا إيجابيا ومؤشر أننا نعمل بشكل جيد لبناء الهجمات والوصول لمرمى الخصم، وسنزيد من عملنا لإنهاء الفرص لصالحنا بشكل إيجابي".

وأكمل "الجهاز الفني راضٍ عن أداء اللاعبين، لأنهم نفذوا كافة التعليمات"

وعن عدم وجود مدافع على دكة البدلاء لتعويض إصابة إسلام صلاح، قال: "تعرضنا لإصابة مفاجأة بعد خروج إسلام صلاح لكن الجهاز الفني كان لديه الحلول الفنية داخل الملعب".

وشدد "هناك أكثر من لاعب يلعب في أكثر من مركز ما يجعل أمامنا حلول بديلة أثناء سير اللقاء".

وأردف"الجهاز الفتي مُطلع على مستويات اللاعبين وجاهزيتهم ونضم الأكثر استعدادا مثل أحمد شوشة أصيب قبل مباراة المحلة بدقائق ونعمل على تجهيزه في المعسكر للمباريات المقبلة".

وأتم عن مواجهة الزمالك المقبلة "بدأنا الاستعداد دون راحة، جميع اللاعبين عادوا للفندق وسنجري جلسات استشفاء لبعض اللاعبين وأخرى للآخرين، وسنطمئن على حالتي إسلام صلاح وكريم العراقي".

رفع المصري رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع من 6 مباريات.

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