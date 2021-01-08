مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) (0) بيراميدز.. الزنفلي يتألق

الجمعة، 08 يناير 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة البنك الأهلي وبيراميدز ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

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ق 80: بطاقة صفراء للزنفلي بداعي إضاعة الوقت.

ق 78: تسديدة على الطائر لمحمد حمدي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الزنفلي ببراعة ويبعدها لركنية.

ق 67: بطاقة صفراء لمحمد عادل لاعب بيراميدز بعد تدخل قوي على محمد دبش.

ق 66: بطاقة صفراء لمحمد بسيوني للاعتراض.

ق 57: تسديدة من أحمد ياسر تمر أعلى من قائم شريف إكرامي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة من نبيل دونجا أمسك بها الزنفلي على مرتين.

ق 22: تدخل قوي من موسى دياورا على أحمد فتحي، يحصل بسببه على بطاقة صفراء.

ق 13: بطاقة صفراء لمعروف يوسف لاعب البنك الأهلي.

ق 7: إريك تراوري يحصل على تمريرة طولية ويسدد من داخل منطقة الجزاء وتمر كرته بجوار القائم.

بداية اللقاء

بيراميدز البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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