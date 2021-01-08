مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) (0) بيراميدز.. الزنفلي يتألق
الجمعة، 08 يناير 2021 - 14:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة البنك الأهلي وبيراميدز ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري.
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ق 80: بطاقة صفراء للزنفلي بداعي إضاعة الوقت.
ق 78: تسديدة على الطائر لمحمد حمدي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الزنفلي ببراعة ويبعدها لركنية.
ق 67: بطاقة صفراء لمحمد عادل لاعب بيراميدز بعد تدخل قوي على محمد دبش.
ق 66: بطاقة صفراء لمحمد بسيوني للاعتراض.
ق 57: تسديدة من أحمد ياسر تمر أعلى من قائم شريف إكرامي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: تسديدة من نبيل دونجا أمسك بها الزنفلي على مرتين.
ق 22: تدخل قوي من موسى دياورا على أحمد فتحي، يحصل بسببه على بطاقة صفراء.
ق 13: بطاقة صفراء لمعروف يوسف لاعب البنك الأهلي.
ق 7: إريك تراوري يحصل على تمريرة طولية ويسدد من داخل منطقة الجزاء وتمر كرته بجوار القائم.
بداية اللقاء