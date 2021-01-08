مواعيد مباريات الجمعة 8 يناير 2021.. كليوباترا ضد الأهلي وقرعة أبطال إفريقيا

تجري اليوم في الثانية ظهرا قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وقرعة دور الملحق للكونفدرالية.

وتبث قناة beIN Sports News الحدث الذي يجري في فندق بالقاهرة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز (7.30 مساء)، وفي الثانية والنصف ظهرا يحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي.

وفي الخامسة مساء يلعب وادي دجلة ضد إنبي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباريات الثلاث.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يلعب أستون فيلا ضد ليفربول الساعة 9:45 مساء وتنقل beIN 1 المباراة.

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