مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0) (1) المصري.. إصابة خطيرة لـ عمر كمال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والمصري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

ق.75 إصابة خطيرة لـ عمر كمال وتعرضه للإغماء، قبل أن يستعيد وعيه بعد تدخل الجهاز الطبي

ق.74 تسديدة على الطائر من عبد السميع لاعب الاتحاد لكنها تصطدم وتخرج إلى ركنية

ق.66 دخول محمد عنتر بدلا من كازادي في صفوف المصري

ق.51 رأسية من كريم الديب يتصدى لها أحمد مسعود

ق.49 انفراد من كازادي ويراوغ عماد السيد ويسدد خارج المرمى بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.12 القائم يصد تسديدة كازادي كاسينجو لاعب المصري

ق.10 جوووووول أحمد رفعت يفتتح التسجيل من ركلة جزاء ويرفض الاحتفال بعد هز شباك فريقه السابق

ق.9 ركلة جزاء للمصري تحصل عليها أحمد رفعت بعد جذب من القميص

بداية المباراة