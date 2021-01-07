مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0) (1) المصري.. إصابة خطيرة لـ عمر كمال

الخميس، 07 يناير 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

صورة جماعية للاعبي المصري والاتحاد السكندري قبل دربي البحر المتوسط

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والمصري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 7 يناير 2021.. الاتحاد يواجه المصري والوحدة ضد الفتح بسبب كورونا – غياب رباعي الاتحاد أمام المصري قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن إصابات كورونا في الدوري المصري نابسا ستارز الزامبي إلى ملحق الكونفدرالية بقيادة مدرب مصري ومايوكا

ق.75 إصابة خطيرة لـ عمر كمال وتعرضه للإغماء، قبل أن يستعيد وعيه بعد تدخل الجهاز الطبي

ق.74 تسديدة على الطائر من عبد السميع لاعب الاتحاد لكنها تصطدم وتخرج إلى ركنية

ق.66 دخول محمد عنتر بدلا من كازادي في صفوف المصري

ق.51 رأسية من كريم الديب يتصدى لها أحمد مسعود

ق.49 انفراد من كازادي ويراوغ عماد السيد ويسدد خارج المرمى بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.12 القائم يصد تسديدة كازادي كاسينجو لاعب المصري

ق.10 جوووووول أحمد رفعت يفتتح التسجيل من ركلة جزاء ويرفض الاحتفال بعد هز شباك فريقه السابق

ق.9 ركلة جزاء للمصري تحصل عليها أحمد رفعت بعد جذب من القميص

بداية المباراة

في الدوري المصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يتمم تعاقده مع جناح أتالانتا الشاب 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: ما يعيشه كوكب الأرض سيحرمنا على الأرجح من صفقات يناير 26 دقيقة | أوروبا
سموحة يعين محمد صلاح أبو جريشة والعجيزي في جهازه الفني 56 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – ضم بواليا لأول مرة.. وعودة الشناوي ضد سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة ليفربول.. تفشي فيروس كورونا في صفوف أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
تأجيل مباراة ساوثامبتون ضد شروزبري بسبب كورونا ساعة | أوروبا
مدافع سيتي يعترف بعدم رؤية كرة هدفه في يونايتد قبل هز الشباك ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري لـ في الجول: مشاركة رفعت أمام الاتحاد بعد سلبية المسحة الجديدة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك