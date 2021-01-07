حوار - عبد الحفيظ: سنعقد جلسة مع شريف لتجديد عقده.. ولا توجد مفاوضات مع المحمدي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه سيعقد جلسة مع محمد شريف مهاجمه لتجديد عقده، كما نفى وجود أي مفاوضات مع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا لضمه عقب نهاية عقده.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة "الحدث اليوم" عن عرض من بيراميدز لضم محمد شريف بعد نهاية عقده؟ أجاب عبد الحفيظ: "محمد شريف واحد من اللاعبين المهمين في الأهلي ولمستقبل النادي. في الموسم الماضي لم يتواجد معنا في الفريق، كان في إنبي وأشكر النادي وحلمي طولان تحديدا لأنه ساعد شريف كثيرا في الموسم الماضي".

وأضاف "هناك لاعبون قد يخرجون للإعارة ليس لأنه لا مكان لهم حاليا، لكن قد لا يتواجدون في الوقت الحالي لكنهم مستقبل الفريق، منهم محمد شريف، وهو إضافة كبيرة جدا بالنسبة لنا، لازال أمامنا الكثير من الخطوات والأهداف التي نسعى لتحقيقها سويا، عنصر مهم جدا لنا وسيساعدنا خلال الفترة المقبلة".

وواصل "معظم اللاعبين عقودهم ممتدة وسنعقد جلسات مع شريف لتجديد تعاقده وهذا أمر طبيعي".

وأجب عبد الحفيظ ردا على سؤال ماذا لو رفض التجديد؟ "كما قلت في بداية كلماتي، لن نرد على كل ما يقال، لن نحاسب على كل كلمة تكتب، ما نراهن عليه هو القدرات والعقل والتفكير، والتوفيق من عند الله".

وأكمل "نتعامل بالواقع فقط، شريف لاعب للأهلي ومن العناصر الهامة جدا بالنسبة لنا، وننظر له كمستقبل لنا، ولا يوجد ما يمنع تجديد عقده معنا".

شريف صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، وقضى اللاعب الموسم الماضي معارا إلى إنبي.

المهاجم الدولي المصري لعب بقميص الأهلي في 17 مواجهة سجل خلالها 7 اهداف وصنع 3 آخرين.

ولعب شريف خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بالدوري مع الأهلي سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

وتطرق عبد الحفيظ للرد على سؤال، الأهلي لديه 6 مهاجمين حاليا، هل سيرحل أحدهم على سبيل الإعارة؟ وقال: "إجابتي على هذا السؤال تنقسم لشقين، شق إيجابي جدا، حينما تكون لديك عناصر جيدة جدا في مراكز تلك مشكلة جيدة وليست سيئة، لكن بالنسبة للفريق ذلك أمر إيجابي".

وواصل "الفكرة كلها حسب طريقة الإدارة سواء فنية أو إدارية، لكن كمناقشة واقع؟ ذلك أمر إيجابي جدا، الأهلي ينافس في عدة بطولات سواء محلية أو قارية، أحيانا تتجه لإراحة بعض العناصر وإشراك آخرين، لو المستوى متباين ستجد أنك تسير في بطولة بشكل وفي بطولة أخرى بشكل مختلف وهذا لا يتماشى مع الفرق الكبيرة".

وأكمل "الجزء الثاني من السؤال، كل شيء وارد في كرة القدم، لا يمكنني الجزم بما سيحدث مستقبلا، على المستوى الإداري، بالنسبة لي أهم شيء أن تكون قائمتي قوية جدا، وإلا ستجد نفسك في نهاية الموسم بعد مشوار طويل ومرهق جدا، تحصد نتاج الموسم إصابات وغيابات لظروف مختلفة ومستوى، لو لم تمتلك الإمكانيات والبدائل لن تتمكن من حصاد ثمار العام".

ويمتلك الأهلي في خط الهجوم حاليا مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ووالتر بواليا، بجانب أليو بادجي المعار لنادي أنقرة جوتشو.

ورد عبد الحفيظ على سؤال هل طلب سموحة ضم أحمد ريان قائلا: "سموحة لم يطلب بشكل رسمي ضم أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة".

وواصل "تقديرنا لكل الأندية، لكن في النهاية مصلحة النادي أهم، بناء على ما يحتاجه بيتسو موسيماني مدرب الفريق وما يريده سنتخذ الخطوات المناسبة، لو فضل استمرار جميع العناصر أو فضل رحيل بعضهم".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أوضح في وقت سابق أنه تحدث مع صلاح محسن وأحمد ريان مهاجمي الأهلي. (طالع التفاصيل)

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن موقف جيرالدو: "جيرالدو تواجد معنا في التدريبات يوم الأربعاء وعلى تواصل معه، نتمسك باللاعب وبقائه، ونلتزم بعقده المالي، قد لا يتواجد فنيا في الوقت الحالي، قد يحصل على فرصة في فريق آخر من خلال الأهلي، وهو أمر قد نتوصل إليه خلال الفترة المقبلة".

وتابع "وكيل جيرالدو برازيلي وهو من أتواصل معه دائما من خلال جيرالدو وآخر المرات كان يوم الأربعاء، لكن في النهاية هناك اتفاق وتفاوض وعروض، ممكن أن نصل لاتفاق خلال 48-72 ساعة من خلال اللاعب أيضا".

وأردف "اتفقنا مع جيرالدو على حصوله على فرصة للعب حتى لا يظل فترة طويلة بدون مشاركة حتى لا تؤثر على حظوظه مستقبلا، لو استمر سيكون بالتزامنا المالي ولو رحل، نحب أن يرحل عن طريقنا".

وأكمل "كنا على اتفاق مع بادجي بعد عدة مفاوضات، وتوصلنا لحل مشابه لموقف جيرالدو، وسيتم الأمر مع الأخير بالمثل".

وعلم FilGoal.com أن جيرالدو رفض دخول قائمة الانتظار في الأهلي ويفضل الاستمرار في القائمة الأساسية. (طالع التفاصيل)

وتحدث عبد الحفيظ عن إصابات فريقه قائلا: "كريم نيدفيد قطع خطوات جيدة جدا، وهو في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيشارك بعد ذلك مع الفريق، مؤمنون بقدراته ويتواجد معنا في القائمة المحلية".

وتابع "مساندة مقتنعون بها، لأنه أحد أبنائنا ومن قطاع الناشئين، وقطع شوطا كبيرا جدا وبشخصيته وفكره وأسلوبه في التعامل مع الإصابة توضح أن لديه نضج كبير جدا، أن يستمر هذه الفترة مصابا وهو بالتوازن النفسي، أمر يستحق التحية".

وأردف "نيدفيد اقترب من العودة قبل محمد محمود ومحمود ومتولي، قطع شوطا طويلا صعبا وسيتواجد قريبا في التدريبات الجماعية".

وأكمل "جونيور أجايي مر بمرحلة تطور كبير جدا في التأهيل، وخلال 10-12 يوما سيتواجد مع الفريق".

واسترسل "أتواصل بشكل مستمر مع مؤمن زكريا، ومقتنع تماما أنه سيعود بأسرع مما نتخيل، لكن مشاركته في الملعب وتواجده أمر طبي بحت، بكل تأكيد لو شفى لن يتردد أحد للحظة في وجوده".

وواصل "هناك خطوات إيجابية جدا ومتأكد أنه سينجح في تلك الخطوات التي سيتخذها وأتمنى أن يعود قريبا".

ورد عبد الفحيظ عن سؤال، ماذا لو وقع الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بدوري الأبطال؟ قائلا: "هناك فرق متنوعة في التصنيف الثاني، لكن هل سيتم وضع الأمر في الحسبان عدم وجود فريقين من دولة واحدة في المجموعات؟ لا أعلم هل سيحدث أم لا".

وأكمل "سننتظر ونرى كيف ستسير القرعة، كل الفرق في المستوى الأول والثاني جيدة، ستكون بطولة في منتهى القوة لابد أن تدخلها بقوة فنية وعقلية وتلك أمور مهمة جدا في إفريقيا".

ورد مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سؤال بخصوص ضم أحمد المحمدي بعد نهاية عقده مع أستون فيلا؟ قائلا: "مع احترامنا لقدرات أحمد المحمدي ومكانته لكن لم يطرح أي شيء بخصوصه في الأهلي، موسيماني يسير بأسلوبه والشخصيات التي يريد التعامل معها وطلباته".

وأتم "هناك قاعدة في النادي الأهلي، طلبات المدير الفني هي ما نسعى لتحقيقها".

وينتهي عقد المحمدي صاحب الـ33 عاما مع فيلا بنهاية الموسم الجاري، وشارك الدولي المصري في 8 مباريات بكل المسابقات حتى الآن مع الفيلانز خلال موسم 2020-2021.