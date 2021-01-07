الزمالك يعلن قرارات لـ "فرض مزيدا من الانضباط الفترة القادمة"

أعلن نادي الزمالك عبر موقع موقعه الرسمي عدة قرارات لـ "فرض مزيدا من الانضباط الفترة القادمة".

وجاء بيان نادي الزمالك:

اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارا لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

قررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة.

تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.

وكان مصطفى محمد قد تحدث مساء الأربعاء عبر قناة "النهار" لأول مرة عن عرض سانت إيتيان الجديد، وأشار إلى أن ناديه الزمالك وعده بالاحتراف.

وصرح قائلا: "أقول لجماهير الزمالك بأنني 24 سنة حاليا، والفرصة قد لا تأتي مجددا للاحتراف. يقولون بعد الأوليمبياد؟ الأوليمبياد أساسا قد تؤجل، أو قد لا أكون موفقا فيها".

وواصل "أطالب إدارة الزمالك بالوضوح. طلبوا مبلغ معين لاحترافي وجلبته بالفعل. إما أن يوافقوا عليه ويسمحوا لي بالاحتراف، أو أن يخبروني بأن الملف مغلق ورحيلي مرفوض، ولا بد أن أستمر مع الفريق". (طالع التصريحات كاملة)

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.