مباشر الدوري الإسباني بلباو (1)-(3) برشلونة.. جوووول ميسي والثالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتك بلباو وبرشلونة التي تقام في ملعب سان ماميس والمؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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ق 63: جووووووول ميسي والثالث

ق 59: القايم يحرم ميسي من الثالث

ق 38: جووووول ميسي والثاني

ق 14: جوووول بيدري والتعادل

ق 7: ديست يهدر التعادل بعد تمريرة من ميسي إلى جريزمان ثم إلى ديست الذي سدد والحارس أبعدها لركنية

ق 3: جووووووول إيناكي ويليامز والأول

انطلاق المباراة