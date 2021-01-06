مباشر الدوري الإسباني بلباو (1)-(1) برشلونة.. جووول بيدري والتعادل

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتك بلباو وبرشلونة التي تقام في ملعب سان ماميس والمؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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ق 14: جوووول بيدري والتعادل

ق 7: ديست يهدر التعادل بعد تمريرة من ميسي إلى جريزمان ثم إلى ديست الذي سدد والحارس أبعدها لركنية

ق 3: جووووووول إيناكي ويليامز والأول

انطلاق المباراة

برشلونة أتليتك بلباو
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