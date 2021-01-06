انتهى دربي مانشستر – يونايتد (0) - (2) سيتي.. انتصار جوارديولا

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

جون ستونز يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بهدفين دون رد وتأهله لنهائي البطولة ضد توتنام.

ق83: جووول فيرناندينيو يسجل الهدف الثاني لسيتي بتسديدة زاحفة على الطائر.

ق62: تسديدة صاروخية من رياض محرز تصدى لها دين هندرسون وحولها لركلة ركنية.

ق57: رأسية من سترلينج إثر عرضية من فودين من هجمة مرتدة تصدى لها دين هندرسون ببراعة وحولها لركلة ركنية.

ق53: تسديدة قوية من كانسيلو مرت أعلى مرمى يونايتد بقليل.

ق50: جووول أول لسيتي عن طريق جون ستونز

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق25: هدف ملغي مرة أخرى لمانشستر سيتي بداعي التسلل على فيل فودين.

ق13: يا ربااااه القائم الأيمن يتصدى لتسديدة قوية من دي بروين.

ق9: تهديد جديد من يونايتد وتسديدة قوية من برونو فيرنانديز تصدى لها حارس سيتي وحولها لركلة ركنية.

ق5: هدف ملعي لسيتي بداعي التسلل على إلكاي جوندوجان.

ق3: هدف ملغي لمانشستر يونايتد بداعي التسلل على راشفورد.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي
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