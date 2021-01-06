انتهى دربي مانشستر – يونايتد (0) - (2) سيتي.. انتصار جوارديولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بهدفين دون رد وتأهله لنهائي البطولة ضد توتنام.

ق83: جووول فيرناندينيو يسجل الهدف الثاني لسيتي بتسديدة زاحفة على الطائر.

ق62: تسديدة صاروخية من رياض محرز تصدى لها دين هندرسون وحولها لركلة ركنية.

ق57: رأسية من سترلينج إثر عرضية من فودين من هجمة مرتدة تصدى لها دين هندرسون ببراعة وحولها لركلة ركنية.

ق53: تسديدة قوية من كانسيلو مرت أعلى مرمى يونايتد بقليل.

ق50: جووول أول لسيتي عن طريق جون ستونز

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق25: هدف ملغي مرة أخرى لمانشستر سيتي بداعي التسلل على فيل فودين.

ق13: يا ربااااه القائم الأيمن يتصدى لتسديدة قوية من دي بروين.

ق9: تهديد جديد من يونايتد وتسديدة قوية من برونو فيرنانديز تصدى لها حارس سيتي وحولها لركلة ركنية.

ق5: هدف ملعي لسيتي بداعي التسلل على إلكاي جوندوجان.

ق3: هدف ملغي لمانشستر يونايتد بداعي التسلل على راشفورد.

انطلاق المباراة.