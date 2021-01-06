مباشر في إيطاليا - ميلان (1) (1) يوفنتوس.. جوووووول التعادل

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

سيمون كايير - كريستيانو رونالدو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

--

ق 41: جوووول دافيدي كالابريا يسجل التعادل بتسديدة قوية على يمين الحارس بعد تمريرة أرضية من لياو.

ق 35: تشالهان أوجلو يسدد كرة أرضية زاحفة يتصدى لها الحارس البولندي، بعدما أبعد تسديدة خاطئة من مدافع فريقه.

ق 28: لياو يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يبعدها تشيزيني لركنية ببراعة.

ق 22: لياو يراوغ ثنائي دفاع يوفنتوس ويسدد كرة على يمين تشيزني تمر بجوار القائم.

ق 18: جوووول لعبة ثنائية بين كييزا وديبالا الذي يمرر بالكعب إلى الأول الذي يسدد كرة صاروخية تسكن شباك دوناروما.

ق 15: تسديدة صاروخية من فيدريكيو كييزا يتصدى لها القائم الأيسر لدوناروما.

ق 7: خطأ دفاعي من رودريجو بنتانكور يستغله سامو كاستييخو ويسدد كرة قوية يتصدى لها تشيزيني.

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء تسلم التركي هاكان تشالهان أوجلو جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي.

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن عبر في الجول إرسال قائمته المبدئية لـ كأس العالم للأندية 18 دقيقة | مصر
البطولة العربية - الرجاء يطلب تغيير ملعب مواجهة الإسماعيلي 21 دقيقة | الدوري المصري
أمام فريق درجة ثالثة.. أتليتكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا من الدور الثاني 27 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني بلباو (1)-(1) برشلونة.. جووول بيدري والتعادل ساعة | الدوري الإسباني
النجوم لـ في الجول: الوضع مأساوي.. لدينا 11 حالة مصابة بكورونا ساعة | مصر
استراحة دربي مانشستر – يونايتد (0) - (0) سيتي.. هدف غير محتسب جديد للضيوف ساعة | أوروبا
تشكيل برشلونة - ميسي يقود الهجوم أمام بلباو ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في إيطاليا - ميلان (1) (1) يوفنتوس.. جوووووول التعادل ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك