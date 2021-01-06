مباشر في إيطاليا - ميلان (1) (1) يوفنتوس.. جوووووول التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

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ق 41: جوووول دافيدي كالابريا يسجل التعادل بتسديدة قوية على يمين الحارس بعد تمريرة أرضية من لياو.

ق 35: تشالهان أوجلو يسدد كرة أرضية زاحفة يتصدى لها الحارس البولندي، بعدما أبعد تسديدة خاطئة من مدافع فريقه.

ق 28: لياو يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يبعدها تشيزيني لركنية ببراعة.

ق 22: لياو يراوغ ثنائي دفاع يوفنتوس ويسدد كرة على يمين تشيزني تمر بجوار القائم.

ق 18: جوووول لعبة ثنائية بين كييزا وديبالا الذي يمرر بالكعب إلى الأول الذي يسدد كرة صاروخية تسكن شباك دوناروما.

ق 15: تسديدة صاروخية من فيدريكيو كييزا يتصدى لها القائم الأيسر لدوناروما.

ق 7: خطأ دفاعي من رودريجو بنتانكور يستغله سامو كاستييخو ويسدد كرة قوية يتصدى لها تشيزيني.

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء تسلم التركي هاكان تشالهان أوجلو جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي.