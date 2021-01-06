مباشر في إيطاليا - ميلان (0) (0) يوفنتوس.. القائم يتصدى للهدف الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

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ق 15: تسديدة صاروخية من فيدريكيو كييزا يتصدى لها القائم الأيسر لدوناروما.

ق 7: خطأ دفاعي من رودريجو بنتانكور يستغله سامو كاستييخو ويسدد كرة قوية يتصدى لها تشيزيني.

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء تسلم التركي هاكان تشالهان أوجلو جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي.