بدون مدرب.. المقاولون يخسر التأهل أمام النجم بعد قتال 90 دقيقة

بدون عماد النحاس وعلاء عبد الغني المدير الفني ومدرب عام الفريق، قاتل المقاولون العرب حتى خسر التأهل أمام النجم الساحلي في الوقت القاتل.

تأهل النجم الساحلي لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

سجل سليماني كوليبالي هدفا النجم الساحلي، فيما سجل سيف الدين الجزيري هدف المقاولون العرب الوحيد.

video:2

قبل المباراة

مباراة الذهاب انتهت سلبيا في القاهرة، فيما تغيب عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغني المدرب العام عن السفر رفقة الفريق بسبب إيجابية مسحتهما لـ كورونا.

وصف المباراة

وبدأت المباراة متكافئة بين الطرفين. وكاد المقاولون يتقدم في الدقيقة الـ18 بعد مرتدة قادها سيف الدين الجزيري ثم سدد، تصدى لها رامي جابسي بثبات.

وفي الدقيقة الـ22 تقدم النجم الساحلي بهدف أول. ركنية، قابلها سليماني كوليبالي برأسية قوية في مرمى حسن شاهين مسجلا الأول.

النجم واصل الضغط، وسدد حمزة الأحمر بقوة في الدقيقة الـ24 فوق المرمى بقليل.

وكاد المقاولون العرب يدرك التعادل في الدقيقة الـ28. لويز إدوارد راوغ الحارس بمهارة، لكنه سدد خارج المرمى مهدرا أخطر فرص اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

النجم الساحلي بدأ الشوط الثاني ضاغطا، فسدد كوليبالي بقوة، وتصدى لها حسن شاهين بثبات.

وفي الدقيقة الـ50، أدرك المقاولون العرب التعادل عن طريق سيف الدين الجزيري. المهاجم التونسي اخترق بمهارة فائقة وراوغ مدافعي النجم، ثم سدد في المرمى مسجلا التعادل.

video:1

ركلة جزاء

النجم الساحلي طالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ66. مخالفة نفذها حمزة الأحمر في الحائط. داروين جونزاليس تحصل عليها وتعرض لعرقلة من لويز إدوارد ليحتسبها الحكم مخالفة من خارج منطقة الجزاء، فيما طالب لاعبي النجم باحتسابها ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ87 كانت ركلة الجزاء للنجم الساحلي. كرة ثابتة نفذها الأحمر، ولمست يد أحد لاعبي المقاولون حسب قرار الحكم، ليحتسبها نور الدين الجعفري ركلة جزاء.

سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل هدف التأهل لفريقه في الدقيقة الـ89.

لاعبو المقاولون العرب اعترضوا على حكم اللقاء بعد المباراة، وأشهر الجعفري البطاقة الحمراء في وجه أحمد الشيمي لاعب المقاولون بعد البصق عليه، وليتأهل النجم الساحلي إلى الدور التالي، فيما يودع المقاولون العرب ويكتفي بالعودة للمشاركة بعد 16 عاما من الغياب عن الساحة الإفريقية.