الإقالة الثالثة في الدوري الإيطالي.. ليفيراني يعلن رحيله عن بارما

أعلن فابيو ليفيراني المدير الفني لـ بارما الإيطالي رحيله عن تدريب النادي عقب الخسارة من أتالانتا.

وخسر بارما بنتيجة 3-0 في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي، ليصبح ليفيراني ثالث مدرب يُقال في المسابقة الموسم الحالي.

وقال ليفيراني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عليّ الرحيل، أندم على عدم تقديم الاستمرارية في النتائج، واجهنا عديد المشاكل".

وأضاف "عندما يتغير هيكل النادي، يصبح الوضع خطيرا قبل بداية الموسم، ولا يمكن القيام بذلك منتصف الموسم".

وأتم "اعتذر عليّ المغادرة، أعرف أدواري واقبله بهدوء".

ويحتل بارما المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز الأخير.

وحال رحيله سيكون ليفيراني ثالث مدير فني يرحل عن تدريب فريقه في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

وكان فيورنيتنا قد أقال جوسيبي ياكيني وعيّن تشيرازي برانديلي في نوفمبر الماضي، ثم أقال جنوى مدربه رولاندو ماران وعينّ دافيدي بالارديني في ديسمبر الماضي.