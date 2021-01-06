مباشر في الكونفدرالية - النجم الساحلي (1)-(1) المقاولون العرب.. التعاااادل

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - النجم الساحلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مصر.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأربعاء 6 يناير 2021..المقاولون يواجه النجم ودربي مانشستر سلبية مسحة كل لاعبي المقاولون قبل لقاء النجم الساحلي تمهيدا لتوقيعه.. المقاولون يوافق على معايشة يوسف حسن في سبورتنج لشبونة إيجابية مسحة النحاس تحرمه السفر مع المقاولون إلى تونس

_ _ _ _

ق. 50 جووول التعااادل للمقاولون. سيف الدين الجزيري يراوغ بشكل رائع ويخترق دفاع النجم ويسدد مسجلا التعادل.

ق. 45 تصويبة سريعة من كوليبالي يتصدى لها حسن شاهين بثبات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 28 المقاولون يهدر التعادل. لويس إدوراد يستغل الخروج الخاطئ من الحارس ويراوغ الجابسي ويسدد خارج المرمى.

ق. 23 تصويبة قوية جدا من حمزة الأحمر فوق مرمى المقاولون بقليل.

ق. 22 جول أول للنجم الساحلي. ركنية قابلها سليماني كوليبالي برأسية رائعة في مرمى المقاولون العرب.

ق. 18 مرتدة للمقاولون العرب تنتهي بتصويبة من سيف الدين الجزيري يتصدى لها رامي الجابسي.

بداية المباراة

في الكونفدرالية النجم الساحلي المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يكشف لماذا لا يتواجد في مجموعة "واتساب" لمنتخب إٍسبانيا 92 14 دقيقة | الدوري الإسباني
برأس مال 250 ألف جنيه.. غزل المحلة يعلن تأسيس شركة لكرة القدم 27 دقيقة | الدوري المصري
لاعب ليفربول السابق: مشكلة الفريق واضحة وتتعلق بالثلاثي الهجومي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإقالة الثالثة في الدوري الإيطالي.. ليفيراني يعلن رحيله عن بارما 54 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر في الكونفدرالية - النجم الساحلي (1)-(1) المقاولون العرب.. التعاااادل ساعة | الكونفدرالية
ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب ساعة | منتخب مصر
في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يكشف حالة أحداد وروقا قبل مواجهة طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك