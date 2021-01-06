مباشر في الكونفدرالية - النجم الساحلي (1)-(1) المقاولون العرب.. التعاااادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مصر.

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ق. 50 جووول التعااادل للمقاولون. سيف الدين الجزيري يراوغ بشكل رائع ويخترق دفاع النجم ويسدد مسجلا التعادل.

ق. 45 تصويبة سريعة من كوليبالي يتصدى لها حسن شاهين بثبات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 28 المقاولون يهدر التعادل. لويس إدوراد يستغل الخروج الخاطئ من الحارس ويراوغ الجابسي ويسدد خارج المرمى.

ق. 23 تصويبة قوية جدا من حمزة الأحمر فوق مرمى المقاولون بقليل.

ق. 22 جول أول للنجم الساحلي. ركنية قابلها سليماني كوليبالي برأسية رائعة في مرمى المقاولون العرب.

ق. 18 مرتدة للمقاولون العرب تنتهي بتصويبة من سيف الدين الجزيري يتصدى لها رامي الجابسي.

بداية المباراة