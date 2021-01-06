صحفي بي بي سي: لامبارد يحلم بتدريب برشلونة

يبدو أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بدأ للتخطيط من الآن في مسيرته الفنية بعد نهاية رحلة التدريبية مع الفريق اللندني.

فبحسب جويليم بالاج الكاتب والصحفي لدى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن لامبارد يرغب في تدريب برشلونة في المستقبل.

وقال بالاج للقناة الإسبانية الثالثة نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لامبارد يحلم بتدريب برشلونة والجلوس على مقعد المدير الفني للفريق".

وواصل "يرغب في التدريب بالدوري الإسباني ليحقق ما لم يحققه وهو لاعب".

وكشف بالاج أن لامبارد كان قريبا من التوقيع مع برشلونة عام 2005 لكن الصفقة لم تتم.

ويتولى لامبارد تدريب تشيلسي من الموسم الماضي، وقاد الفريق لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

وبدأ لامبارد مسيرته التدريبية مع ديربي كاونتي موسم 2018-2019.

ولم يحقق تشيلسي نتائج إيجابية في الفترة الحالية، حيث خسر 4 مباريات من أخر 6 في الدوري الإنجليزي، محققا انتصارا وحيدا فقط.

نتائج تشيلسي جعلت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزي تشير لاقتراب إقالة لامبارد من منصبه.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

أما برشلونة، فيقوده حاليا الهولندي رونالد كومان، ويمتد تعاقده حتى موسم 2021-2022.

ويتواجد برشلونة في المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.