مباشر في إفريقيا - الأهلي (3)-(0) سونيديب.. جوووول بدر بانون والثالث

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

الأهلي - سونيديب

يقدم لكم الأهلي FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجير في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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ق 68: نزول سعد سمير بدلا من بدر بانون

ق 67: جووووول بدر بانون والثالث من ركلة جزاء

ق 65: ركلة جزاء للأهلي بعد خطأ من الحارس ضد أحمد ياسر ريان

ق 61: نزول أفشة بدلا من طاهر

ق 54: عرضية من ديانج وكهربا يهدر فرصة الثالث

نزول أيمن أشرف وكهربا وأكرم توفيق بدلا من حمدي فتحي وعلي معلول ومحمد شريف

الشوط الثاني

ق 37: جووووول وليد سليمان والثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من علي معلول

ق 20: نزول الحارس الثاني المصطفى موسى

ق 17: انفراد من أحمد ياسر ريان قبل أن يتعرض للإعاقة من كارلوس دجرام حارس سونيديب الذي طرده الحكم

ق 13: جووووول طاهر يسجل الأول للأهلي بعد تمريرة رائعة من علي وليد سليمان

ق 9: عرضية من وليد سليمان ورأسية من أحمد ياسر تصطدم في العارضة

انطلاق المباراة

الأهلي سونيديب دوري أبطال إفريقيا
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