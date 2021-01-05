مرموش إلى الدرجة الثانية في ألمانيا على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

انتقل عمر مرموش لاعب فولفسبورج بشكل رسمي إلى سان باولي أحد فرق الدرجة الثانية في ألمانيا على سبيل الإعارة.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

سانكت باولي

وكشف نادي سان باولي عن انتقال اللاعب المصري حتى نهاية الموسم الجاري معارا من فولفسبورج.

ويلعب سان باولي في الدرجة الثانية بألمانيا ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط من 13 مباراة خاضهم الفريق.

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وكان اللاعب المصري -21 عاما- قد انتقل إلى فولفسبورج من وادي دجلة في صيف 2017 وانتقل لصفوف الفريق الأول في الفريق الألماني في يوليو الماضي.

وشارك مرموش مرتين في كأس ألمانيا ومرة واحدة في الدوري الأوروبي ومرة أخرى في تصفيات الدوري الأوروبي.

ولعب مرموش في 36 مباراة مع فريق فولفسبورج الثاني بالدرجة الرابعة وسجل 11 هدفا وصنع 2 آخرين.

عمر مرموش الدوري الألماني
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