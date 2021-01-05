برشلونة يعلن تأجيل التدريبات بعد إصابة فردين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 01:20

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا بين الطاقم الفني للفريق الأول.

ولم يكشف برشلونة عن أسماء الثنائي المصاب حتى الآن.

وقرر نادي برشلونة تأجيل التدريب الجماعي للفريق المقرر له صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

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وأبلغ نادي برشلونة السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا بإصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا.

وبناء على ذلك قرر برشلونة إجراء مسحة طبية جديدة لكل الفريق صباح اليوم الثلاثاء، وعلى حسب النتيجة سيحدد برشلونة موقفه من خوض التدريبات الجماعية قبل مواجهة بلباو.

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني.

برشلونة الدوري الإسباني
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