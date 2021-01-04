فوتبول إيطاليا: إنتر ويوفنتوس يتصارعان لضم بيللي

يتصارع يوفنتوس وإنتر لضم المهاجم المخضرم جراتسيانو بيللي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لموقع "Football Italia" فأن المهاجم الدولي البالغ 35 عاما صار لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع شاندونج ليونينج الصيني ويفكر في العود إلى الدوري الإيطالي.

ويستعد إنتر ويوفنتوس لتقديم عروضا للمهاجم الإيطالي في ظل وجود اهتمام من فرق أخرى.

ويمتلك مهاجم بارما وفينورد الهولندي الأسبق عروضا من الدوري الإنجليزي والإماراتي ومن المتوقع أن يحسم مستقبله الأسبوع الجاري.

ويريد يوفنتوس وإنتر لضم مهاجما من أجل أن يكون بديلا لألفارو موراتا وروميلو لوكاكو على الترتيب.

ويسعى إنتر لبيع مهاجمه الشاب أندريا بينامونتي من أجل إفساح المجال لضم لاعبا جديدا للقائمة.

وسبق أن لعب بيللي تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري في نهائيات يورو 2016 وسجل هدفين في شباك بلجيكا وإسبانيا.

بيللي انضم لصفوف شاندونج ليونينج الصيني في 2016 وسجل 64 هدفا في 132 مباراة في جميع المسابقات.

وسبق للمخضرم أن لعب لأندية بارما وسامبدوريا وتشيزينا وكروتوني وليتشي وكاتانيا وفينورد وساوثامبتون.