كوميك بوك في الجول – رسالة وداع حقيقية إلى مارادونا

"عزيزي دييجو جزء من قلبي رحل للأبد، زيي زي ملايين من الناس اللي خرجوا للشوارع لتوديعك اليوم اللي اتمنينا مايجيش أبدا، دلوقتي إحنا عايشينه. دييجو أرماندو مارادونا مات".

ما قرأته ليس من خيال الكاتب بل هو نص رسالة حقيقية بعثها مشجع أرجنتيني إلى أيقونته وأسطورته مارادونا عقب رحيله.

ودع مارادونا عالمنا في شهر نوفمبر الماضي فماذا كان فحوى تلك الرسالة؟

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