اتحاد لاعبي أوروجواي: ما فعله الاتحاد الإنجليزي مع كافاني عنصرية وجهل بثقافتنا

نشر اتحاد لاعبي أوروجواي بيانا شديد اللهجة ندد من خلاله إيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد واتهامه بالعنصرية من قبل الاتحاد الإنجليزي، مشددا على أن ما حدث كان عنصرية وعدم احترام لثقافة أوروجواي.

وجاء نص البيان الذي نقلته شبكة "ذا أثليتك" كالتالي:

"أولا نرغب في أن ندين حكم وسلوك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعيدا عن إدانة العنصرية، الاتحاد الإنجليزي بدوره ارتكب عنصرية ضد ثقافة وطريقة حياة الشعب الأوروجوياني".

"وتظهر تلك العقوبة رؤية الاتحاد الإنجليزي المتحيزة وتجاهل الحقيقة والعرقية والتي لا تسمح سوى بتفسير ذاتي من استنتاجه الخاص ويستثني المضمون والمعنى مهما كان ذلك معيبا".

"إدينسون كافاني لم يرتكب أي سلوك قد يدينه بالعنصرية، لقد استخدم تعبيرا شائعا في أمريكا اللاتينية ليخاطب شخصا مقربا بمحبة".

"وفكرة أن يوضح الاتحاد الإنجليزي أن هناك تفسير وحيد في الحياة لكل شيء وهو ذاته ما يدور في أذهان مدراء الاتحاد، هو تصرف تمييزي حقيقي يستحق الشجب تماما، كما أنه ضد ثقافة أوروجواي".

"لهذا السبب نرغب في الدفاع علنا عن شخصية إدينسون كافاني التي لا تشوبها شائبة وكذلك عن ثقافة بلدنا بطبيعة الحال".

"نقف جميعا ضد أي نوع من أنواع التمييز، لكن للأسف، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر عن جهل تام وازدراء للرؤية متعددة الثقافات للعالم، والتي تحترم تعدد الثقافات وذلك عن طريق فرض قواعده المعادية للعنصرية بصورة خاطئة ومن جانب وحيد وبطريقة صارمة، وهي قواعد نؤيد أساسها، لكن من الواضح أنها لا تنطبق بشكل واقعي على الحالة قيد التساؤلات هنا".

"إنه لا يعاقب فردا واحدا، لكن ثقافة كاملة، طريقة حياة وهذا يعني أن تصرف الاتحاد الإنجليزي تمييزي وعنصري بشكل حقيقي وواضح".

وطلب اتحاد لاعبي أوروجواي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراجعة القرار وعملية وآلية اتخاذ القرارات الخاصة بعقوبة كافاني، وأضاف أنه يرغب في "استعادة سمعة اللاعب الطيبة وشرفه في العالم الذي تم تلطيخه ظلما بهذا القرار المشين".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد وجه تهمة العنصرية لكافاني مهاجم مانشستر يونايتد وتم إيقافه 3 مباريات.

وبالإضافة إلى الإيقاف، غرم الاتحاد كافاني مبلغا قدره 100 ألف جنيه إسترليني وألزمه الخضوع لإعادة تأهيل بعد خرقه المادة الثالثة من قوانين الاتحاد الإنجليزي.

تأتي تلك العقوبة على خلفية منشور لكافاني عبر حسابه على إنستجرام يوم 29 نوفمبر الماضي، اعتبره الاتحاد الإنجليزي شكلا من أشكال العنصرية.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن ذلك المنشور كان "مهينا ومسيئا وغير لائق وأدى إلى تشويه سمعة اللعبة".

وأفاد البيان أن المنشور يمثّل خرقا صريحا أو ضمنيا لقوانين الاتحاد الإنجليزي التي تمنع الإشارة بأي شكل إلى اللون أو العرق.