الأهلي يعلن سلبية مسحة أكرم وأفشة وكهربا وهاني وإعادة الفحص للسولية

الإثنين، 04 يناير 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سليبة مسحة الرباعي محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأكرم توفيق للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19" ومن ثم تعافيه.

وقال عبد الحفيظ: "الرباعي خضع لعينة يوم الأحد وتبين سلبيتها اليوم، وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد التأكد من تعافيه من فيروس كورونا".

وواصل عبد الحفيظ "السولية سيخضع لمسحة طبية جديدة مساء الإثنين لمعرفة مدى تعافيه".

أخبار متعلقة
كهربا: ما حدث بين السولية وشريف نرفزة ملعب.. وتلك تعليمات موسيماني لنا حوار – السولية: لن ألعب في مصر لغير الأهلي بسبب البطولات.. وأغلى لاعب يساوي 20 مليونا السولية: الآن نبكي فرحا.. لم نكن سنسمح لأنفسنا بخسارة نهائي جديد

وتابع "سيتحدد في ضوء المسحة إمكانية عودته إلى التدريبات من عدمها، لكنه سيعود فور التأكد من تعافيه نهائيا".

وأعلن الأهلي إيجابية مسحة محمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني يوم 31 ديسمبر الماضي.

وغاب عمرو السولية بدوره عن المواجهات خلال الفترة الماضية بسبب عدم تعافيه من الفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا الإثنين في السابعة مساء، وكان الأهلي قد فاز بهدف في الذهاب.

في الدوري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن سلبية مسحة أكرم وأفشة وكهربا وهاني وإعادة الفحص للسولية 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رغم الرباعية.. بيرلو: لم يكن أفضل شكل ليوفنتوس 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
محمد أشرف "روقا" يعلن إصابته بـ فيروس كورونا 19 دقيقة | الدوري المصري
الشيخ: صورة الـ"سبراي"؟ أزمة افتعلها شخص.. ومن لا يتقبل النقد في الكرة لن يكون نجما 53 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: دي بروين يمكنه اللعب كمهاجم وهمي ببراعة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برازيلية وتونسي وإماراتي ضمن 7 حكام لمونديال الأندية 59 دقيقة | أوروبا
الشيخ: جملة "سوء حظي مع المدربين" أثرت علي بالسلب.. ومارتن يول كان مجرد سيرة ذاتية ساعة | الدوري المصري
الشيخ: كنت أول لاعب تحدث معه إيهاب جلال فور توليه تدريب المقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك