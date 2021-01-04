رغم الرباعية.. بيرلو: لم يكن أفضل شكل ليوفنتوس

رغم تسجيل فريقه لأربعة أهداف في شباك أودينيزي، غير أن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لا يرى بأن الأداء كان الأفضل للبيانكونيري هذا الموسم.

وقاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على أودينيزي ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي بتسجيل هدفين.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "رغم الرباعية لم يكن أفضل شكل ليوفنتوس، كنا قادمين من هزيمة سيئة أمام فيورنتينا".

وأضاف "كنا خائفين بعض الشيء في البداية، لأنهم هاجموا العمق بمهاجمين".

وواصل "تركنا مساحات كبيرة، لكن أسلوبنا كان جيدا، ولعبنا بصبر ثم تحسنا".

وشدد بيرلو "يجب أن نثق في أنفسنا وأن نكون مصممين دائما على الوصول إلى ما نريد".

وأتم "لقد عمل ديبالا بشكل جيد خلال الأيام الأخيرة، وعمل بجد طوال المباراة ونحن سعداء بتسجيله".

واستعد يوفنتوس لقمة الدوري أمام ميلان المتصدر المقرر لها مساء الأربعاء بفوز مهم على أودينيزي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس من 14 مباراة، أما أودينيزي فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ13.

ونجح رونالدو بهدفيه أن يسجل للعام الـ20 على التوالي، وحطم كريستيانو رونالدو رقم بيليه التاريخي بتسجيل 758 هدفا في 1035 مباراة ليصبح أكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم بالمباريات الرسمية.

وألغت تقنية الفيديو هدفا مبكرا لأودينيزي في الدقيقة العاشرة لدي باول بسبب لمسة يد، لكن نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 31.

وعزز فيديريكو كييزا تقدم يوفنتوس بهدف ثاني من صناعة رونالدو في الدقيقة 49 قبل أن يلغي حكم اللقاء هدف أرون رامسي بعدها بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 70 نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثالث قبل أن يقلص زيجيلار النتيجة في الدقيقة 90.

واختتم باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة 93 بهدف يوفنتوس الرابع.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان مساء الأربعاء في قمة الجولة 16 من مسابقة الدوري الإيطالي.