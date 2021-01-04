سكاي إيطاليا تختار صلاح ضمن أفضل صفقات الشتاء في تاريخ الدوري الإيطالي

اختارت شبكة "سكاي إيطاليا"، محمد صلاح نجم ليفربول كواحد من أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي، وترتيبه الـ21 من ضمن 27 صفقة اختارتها الشبكة.

محمد صلاح النادي : ليفربول فيورنتينا

ويحتل ميلان القائمة كأكثر نادي انتفع من الصفقات الشتوية بـ7 صفقات عقدها النادي الإيطالي، آخرها كان ضم زلاتان إبراهيموفيتش من لوس أنجلوس جالاكسي.

وتصدر الترتيب، إدجار ديفيدز الذي انضم من ميلان إلى يوفنتوس في ديسمبر 1997، يليه هيديتوشي ناكاتا في المركز الثاني بعد انضمامه من بروجيا إلى روما في يناير 2000.

واحتلت صفقة ديان ستانكوفيتش من لاتسيو إلى إنتر المركز الثالث، فيما جاءت صفقة ستيفانو ماوري من أودينيزي إلى لاتسيو في المركز الرابع، ورونالدو من ريال مدريد إلى ميلان في المركز الخامس، وأليكساندر باتو من إنترناسيونال إلى ميلان في المركز السادس.

وكتبت الشبكة عن اختيار صلاح: "لم يكن صلاح الذي نعرفه اليوم، وقتها تشيلسي عامله كلاعب يمكن الاستغناء عنه، وكان ضمن مفاوضات صفقة كوادرادو، صلاح قبل على مضض الإعارة إلى فيورنتينا بمقابل مليون يورو مع إمكانية ضمه نهائيا بـ15 مليون".

وواصلت "تضمنت الصفقة حق للاعب بالاعتراض على الانضمام إلى فيورنتينا بشكل نهائي إن رغب في ذلك، وفي غضون 6 أشهر، تغير موسم فيورنتينا، وسجل 9 أهداف في 26 مباراة، النادي أراد الاحتفاظ به، لكنه استخدم حقه في الاعتراض وانضم إلى روما".

كما تواجد النجم الجزائري فوزي غلام لاعب نابولي ضمن القائمة في الترتيب الـ17، وكتبت: "في آخر يوم من السوق الشتوية، نابولي نجح في ضم ظهير، لكن اتضح أنه أفضل من ذلك، وخلال مواسم قليلة أصبح الأفضل على الإطلاق في هذا الدور، إذ ارتفعت قيمته بشكل دراماتيكي".

إليكم القائمة كاملة بالترتيب من 1 إلى 27: