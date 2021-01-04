سكاي إيطاليا تختار صلاح ضمن أفضل صفقات الشتاء في تاريخ الدوري الإيطالي
الإثنين، 04 يناير 2021 - 11:09
كتب : FilGoal
اختارت شبكة "سكاي إيطاليا"، محمد صلاح نجم ليفربول كواحد من أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي، وترتيبه الـ21 من ضمن 27 صفقة اختارتها الشبكة.
ويحتل ميلان القائمة كأكثر نادي انتفع من الصفقات الشتوية بـ7 صفقات عقدها النادي الإيطالي، آخرها كان ضم زلاتان إبراهيموفيتش من لوس أنجلوس جالاكسي.
وتصدر الترتيب، إدجار ديفيدز الذي انضم من ميلان إلى يوفنتوس في ديسمبر 1997، يليه هيديتوشي ناكاتا في المركز الثاني بعد انضمامه من بروجيا إلى روما في يناير 2000.
واحتلت صفقة ديان ستانكوفيتش من لاتسيو إلى إنتر المركز الثالث، فيما جاءت صفقة ستيفانو ماوري من أودينيزي إلى لاتسيو في المركز الرابع، ورونالدو من ريال مدريد إلى ميلان في المركز الخامس، وأليكساندر باتو من إنترناسيونال إلى ميلان في المركز السادس.
وكتبت الشبكة عن اختيار صلاح: "لم يكن صلاح الذي نعرفه اليوم، وقتها تشيلسي عامله كلاعب يمكن الاستغناء عنه، وكان ضمن مفاوضات صفقة كوادرادو، صلاح قبل على مضض الإعارة إلى فيورنتينا بمقابل مليون يورو مع إمكانية ضمه نهائيا بـ15 مليون".
وواصلت "تضمنت الصفقة حق للاعب بالاعتراض على الانضمام إلى فيورنتينا بشكل نهائي إن رغب في ذلك، وفي غضون 6 أشهر، تغير موسم فيورنتينا، وسجل 9 أهداف في 26 مباراة، النادي أراد الاحتفاظ به، لكنه استخدم حقه في الاعتراض وانضم إلى روما".
كما تواجد النجم الجزائري فوزي غلام لاعب نابولي ضمن القائمة في الترتيب الـ17، وكتبت: "في آخر يوم من السوق الشتوية، نابولي نجح في ضم ظهير، لكن اتضح أنه أفضل من ذلك، وخلال مواسم قليلة أصبح الأفضل على الإطلاق في هذا الدور، إذ ارتفعت قيمته بشكل دراماتيكي".
إليكم القائمة كاملة بالترتيب من 1 إلى 27:
- إدجار ديفيدز (من ميلان إلى يوفنتوس، ديسمبر 1997)
- ناكاتا (من بروجيا إلى روما، يناير 2000)
- ديان ستانكوفيتش (من لاتسيو إلى إنتر، يناير 2004)
- ماوري (من أودينيزي إلى لاتسيو، يناير 2006)
- رونالدو (من ريال مدريد إلى ميلان، يناير 2007)
- باتو (من إنترناسيونال إلى ميلان، يناير 2008)
- رادو (من دينامو بوخاريست إلى لاتسيو، يناير 2008)
- تياجو سيلفا (من فلومينينزي إلى ميلان، ديسمبر 2008)
- ديفيد بيكام (من لوس أنجلوس جالاكسي، إلى ميلان يناير 2009)
- لوكا توني (من بايرن ميونيخ إلى روما، يناير 2010)
- جوران بانديف (من لاتسيو إلى إنتر، يناير 2010)
- مارك فان بومل (من بايرن ميونيخ إلى ميلان، يناير 2011)
- أندريا بارزايلي (من فولفسبورج إلى يوفنتوس، يناير 2011)
- أليساندرو ماتري (من كالياري إلى يوفنتوس، يناير 2011)
- أنطونيو كاندريفا (من تشيزينا إلى لاتسيو، يناير 2012)
- ماريو بالوتيللي (من مانشستر سيتي إلى ميلان، يناير 2013)
- فوزي غلام (من سانت إيتيان إلى نابولي، يناير 2014)
- جورجينيو (من فيرونا إلى نابولي، يناير 2014)
- رادجا ناينجولان (من كالياري إلى روما، يناير 2014)
- هيرنانيس (من لاتسيو إلى إنتر، يناير 2014)
- صلاح (من تشيلسي إلى فيورنتينا، يناير 2015)
- مارسيلو بروزوفيتش (من دينامو زغرب إلى إنتر، يناير 2015)
- ميلان شكرينيار (من زيلينا إلى سامبدوريا، يناير 2016)
- دييجو بيروتي (من جنوى إلى روما، فبراير 2016)
- لوكاس باكيتا (من فلامينجو إلى ميلان، يناير 2019)
- ديان كولوسيفيسكي (من أتالانتا إلى يوفنتوس، يناير 2020)
- زلاتان إبراهيموفيتش (من لوس أنجلوس جالاكسي إلى ميلان، يناير 2020)