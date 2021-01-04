الزمالك: ساسي لم يدّعي الإصابة.. ومصطفى يريد الاحتراف حالا

الإثنين، 04 يناير 2021 - 02:14

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي في مران الزمالك

نفى أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك، أن يكون فرجاني ساسي لاعب الفريق قد ادعى الإصابة.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وغاب ساسي عن الزمالك مؤخرا، واكتفى بالظهور في المدرجات خلال الفوز الذي تحقق على إنبي بالجولة الماضية من الدوري المصري.

وقال يونس عبر أون تايم سبورتس 1: "اتهموا ساسي بالتمارض وهذا غير حقيقي، فرجاني كان مصابا بالفعل والدكتور أعطاه راحة 10 أيام".

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وأضاف: "ساسي محترم ووكيله محترم، لكن لديه حقوق مالية كثيرة عند النادي، وقد أخبرنا إنه يريد الحصول عليها أولا قبل الحديث عن التجديد".

"لدينا الوقت الكافي وليس هناك توتر، نعرف أن فرجاني يلتزم بكلمته".

"هناك الكثير من الشائعات والفتن تُقال عن الزمالك، وهي غير حقيقية".

وتحوّل يونس للحديث عن موقف مصطفى محمد مهاجم الفريق الراغب في الاحتراف بـ سانت إيتيان الفرنسي.

وقال يونس: "مصطفى محمد يريد الاحتراف حالا ويرى أنه الوقت المناسب، والإدارة بدورها لها رأيها في المبلغ المطلوب".

وأضاف: "اجتمعنا مرتين بـ مصطفى، وهناك جلسة ثالثة هذا الأسبوع لتحديد الموقف النهائي عشان الولد (يعرف راسه من رجليه)".

أتم: "نحاول إنجاح العلاقة بيننا وأن نجعله يحترف، من أول يوم اقترحت عليه تعديل عقده بضوابط جديدة يحق له الاحتراف فيها بناءً على رقم مكتوب ومتفق عليه".

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