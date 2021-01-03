مباشر في إسبانيا - ويسكا (0) (1) برشلونة.. الشوط الثاني

الأحد، 03 يناير 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

بيدري - ويسكا - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ويسكا في ملعب الألكوراز بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 ركلة حرة جديدة من ميسي لكن أعلى العارضة هذه المرة

ق.41 ميسي ينفذ ركلة حرة بطريقة رائعة لكن ألفارو فيرنانديز يبعدها بأعجوبة إلى الركنية

ق.27 جووووول فرينكي دي يونج يسجل الأول بعد عرضية ميسي

ق.21 عرضية رائعة من ديمبيلي لكن بيدري يقابلها برأسية أعلى المرمى من مسافة قريبة

ق.19 فرصة خطيرة لـ برشلونة! بيدري يمرر بالعرض نحو ديمبيلي الذي يسدد من لمسة واحدة لكن الكرة تصطدم بالدفاع بغرابة وتخرج إلى ركنية

ق.9 تسديدة من ميسي على الطائر بعد عرضية جوردي ألبا، لكنها تمر بعيدة عن المرمى

ق.7 بيدري يهدر فرصة محققة في مواجهة المرمى بعد عرضية جوردي ألبا وأمام تألق ألفارو فيرنانديز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
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