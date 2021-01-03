مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (3) - (1) الإسماعيلي.. جووول مروان حمدي

الأحد، 03 يناير 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الإسماعيلي

يستضيف مصر للمقاصة فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 6 نقاط بينما المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق58 جووووول مروان حمدي بتسديدة قوية على يمين محمد صبحي

ق56 جووووول عصام صبحي من ركلة جزاء يتقدم للمقاصة

ق54 ركلة جزاء لمصر المقاصة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25 جووووول شكري نجيب يسجل التعادل للإسماعيلي من ركلة جزاء

ق24 اللجوء لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد مدافع المقاصة

ق9 جوووول مبكر للمقاصة عن طريق مران حمدي بعد تمريرة من باولن فوافي

انطلاق المباراة

في الدوري الإسماعيلي المقاصة
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مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (3) - (1) الإسماعيلي.. جووول مروان حمدي ساعة | الدوري المصري
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