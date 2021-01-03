الدوري الإيطالي - فوز نابولي وروما وتعثر لاتسيو.. وأتالانتا يكتسح ساسولو

خطف روما الفوز على سامبدوريا ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإيطالي بهدف دون رد.

إدين دجيكو النادي : شالكه روما

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بينما حقق نابولي الفوز على كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد واكتسح أتالانتا ساسولو بخمسة أهداف مقابل هدف.

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بينما تعثر لاتسيو أمام جنوى بتعادل بهدف لكل فريق، وتعادل فيورنتينا أمام بولونيا سلبيا بدون أهداف.

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وخطف إدين دجيكو هدف فوز روما في الدقيقة 72، ليرفع رصيد ذئاب روما إلى 30 نقطة في المركز الثالث.

أما نابولي فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما أتالانتا في المركز السادس برصيد 25 نقطة من 14 لقاء.

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وتجمد رصيد ساسولو عند 26 نقطة لكن حافظ على المركز الخامس.

بينما لاتسيو رفع رصيده للنقطة 22 في المركز التاسع ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.