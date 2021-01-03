بعد انتقاله لمانشستر يونايتد.. أتالانتا يُخطط لاستعاده ديالو على سبيل الإعارة

الأحد، 03 يناير 2021 - 14:17

كتب : محرر في الجول

أماد ديالو

تُخطط إدارة أتالانتا لاستعارة أماد ديالو جناح الفريق السابق الذي انتقل لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن النادي الإيطالي يطمح لأن يوافق مانشستر يونايتد على طلبهم في استعارة ديالو (18 عاما) حتى نهاية الموسم.

وكان ديالو قد وقع على عقود انتقاله ليونايتد في أكتوبر الماضي مقابل 32.7 مليون جنيه استرليني؛ لكنه استمر مع الفريق الإيطالي حتى استخراج أوراق العمل المطلوبة في إنجلترا.

وأنهى مسؤولو مانشستر يونايتد استخراج أوراق صفقة ديالو، يوم الجمعة الماضية بطلب من أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق لينضم الجناح الإيفواري للشياطين الحُمر.

وكان جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا قد أعلن رغبته في استمرار ديالو مع الفريق على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم إن لم يمانع مانشستر يونايتد.

ويلعب ديالو المولود في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان مع أتالانتا منذ أن كان في الـ15 من عمره.

وتم تصعيد ديالو للعب مع الفريق الأول في موسم 2018-2019، وشارك مع الفريق في 46 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15.

ويعد ديالو أصغر من سجل في أول مباراة له في الدوري الإيطالي بعد هدفه في مرمى أودينيزي في 2018-2019، حيث كان بعمر 17 عاما و109 يوما.

مانشستر يونايتد
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