رقم قياسي جديد صلاح أمام ساوثامبتون

الأحد، 03 يناير 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثالث في مرمى ليدز يونايتد

يدخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة ساوثامبتون يوم الإثنين وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

إذا نجح صلاح في تسجيل هدف أمام ساوثامبتون، سيرفع رصيده من الأهداف ضد هذا الفريق إلى 8 أهداف، كرقم قياسي للاعبي ليفربول.

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لو هز نجم منتخب مصر شباك القديسين مرة واحدة سيعادل رقم روبي فاولر القياسي، أما في حالة التسجيل مرتين سينفرد بالرقم.

صلاح سجل 7 أهداف خلال 6 مباريات لعبها ضد ساوثامبتون.

ويسعى لاعب المقاولون العرب السابق إلى تعزيز موقفه في صدارة جدول هدافي الدوري هذا الموسم، إذ سجل 13 هدفا حتى الآن، ويلاحقه سون هيونج مين لاعب توتنام بـ12 هدفا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

بينما يحتل ساوثامبتون المركز التاسع بفارق 7 نقاط فقط عن الصدارة.

محمد صلاح ليفربول ساوثامبتون
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