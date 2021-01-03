الفوز الثالث على التوالي.. قذائف أرسنال الأربعة تشعل جليد وست بروميتش

الأحد، 03 يناير 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

داني سيبايوس مع أرسنال أمام وست بروميتش

واصل فريق أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز خارج ملعبه على وست بروميتش ألبيون برباعية دون رد، ضمن الجولة الـ17 من المسابقة.

وحقق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ11.

ورغم العاصفة الثلجية التي كادت أن تتسبب في تأجيل المباراة، إلا أن أرسنال قدم مستوى رائع ونجح في تحقيق الفوز في هذا الطقس السيء والجليد الذي تساقط بشدة على أرض الملعب.

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بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 8 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

رباعية المدفعجية سجلها كل من كيران تيرني وساكا، وألكساندر لاكازيت ثنائية.

أهداف رائعة من كتيبة أرتيتا

تقدم أرسنال في الدقيقة 23 عن طريق الظهير الأيسر كيران تيرني الذي اخترق دفاع وست بروميتش وسدد بالقدم اليمنى مسجلا هدفا رائعا.

واستمرت أهداف أرسنال الرائعة في المباراة وهذه المرة سجل الشاب بوكايو ساكا في الدقيقة 28 بعد عدة تمريرات بين لاعبي المدفعجية.

وجاء الدور على المهاجم الفرنسي لاكازيت ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60 من متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأكمل لاكازيت الرباعية بنفسة في الدقيقة 64 بمتابعة لعرضية الظهير الأيسر المتألق تيرني.

ولم يشارك الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

أرسنال لاكازيت وست بروميتش ألبيون الدوري الإنجليزي
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