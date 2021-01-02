أيمن يونس للاعبي الزمالك: نتيجة مقبولة أمام فريق قوي.. 3 نقاط هامين

السبت، 02 يناير 2021 - 22:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - إنبي

تحدث أيمن يونس رئيس اللجنة المشرفة على كرة القدم بنادي الزمالك، للاعبي الفريق عقب مباراة.

وبارك يونس الفوز للاعبين، مؤكدا على أهمية الفوز اليوم تحديدا.

وقال أيمن يونس للاعبي الزمالك في غرفة تبديل الملابس عقب اللقاء: "نتيجة جيدة ومقبولة أمام فريق قوي".

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وأضاف "قدمنا شوط أول جيد، وإنبي كان أفضل في الشوط الثاني، ولكن 3 نقاط مهمين جدا في هذا التوقيت".

من جهة أخرى، تحدث أشرف قاسم عضو لجنة الكرة للاعبين قائلا "التغييرات موفقة وأدينا شوط أول مميز بسبب سرعة اللاعبين".

وأضاف "الفريق كله كان موفق، ولو كان في توفيق أكبر لكان الزمالك أحرز أهداف أكتر".

وأتم "سعيد بمشاركة حسين فيصل، والجهاز الفني صاحب قرار مشاركة مصطفي محمد وساسي في المباريات المقبلة".

كان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.

في الدوري إنبي الزمالك
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