في مباراة الأهداف الستة.. تعادل مثير بين برايتون وولفرهامبتون

عاد فريق برايتون من بعيد ونجح في التعادل مع ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 14 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصل ولفرهامبتون إلى النقطة 22 في المركز الـ12.

تقدم برايتون في الدقيقة 13 عن طريق المهاجم آرون كونولي، قبل أن يتعادل المدافع المغربي رومان سايس للولفز في الدقيقة 19.

وأضاف ولفرهامبتون الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق دانييل بورن مدافع برايتون بالخطأ في مرماه.

وسجل روبن نيفيز ثالث أهداف ولفرهامبتون من ركلة جزاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الشوط الثاني حصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى سجل منها نيل مومباي الهدف الثاني.

ونجح المدافع لويس دانك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70.

لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 3-3.