مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) سيلتا فيجو.. جوووووول أسينسيو

السبت، 02 يناير 2021 - 21:41

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد - سيلتا فيجو

يستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

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ق.64 كريم بنزيمة ينطلق ويدخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية يسارية تمر بجوار القائم

ق.54 جووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة لوكاس فاسكيز

ق.51 إصابة أسباس وخروجه ويترك مكانه لـ فران بيلترن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 تسديدة خطيرة من كارباخال على الطائر لكن تمر بجوار القائم بقليل

ق.30 سيطرة كبيرة لـ سيلتا فيجو على الكرة

ق.6 جووووووول لوكاس فاسكيز يسجل الأول لـ ريال مدريد بضربة رأسية بعد عرضية أسينسيو

ق.5 فرصة خطيرة لـ أسباس يزيحها ناتشو من على الخط ببراعة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد سيلتا فيجو في إسبانيا الدوري الإسباني
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