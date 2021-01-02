انتهت في الدوري - إنبي (1)-(2) الزمالك.. فوز جديد لأبناء باتشيكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف

ق, 93 تبادل رائع للكرة بين عبد الله جمعة وبنشرقي ثم عرضية يفشل الدفاع في إخراجها وتصل إلى إمام عاشور الذي سدد بجانب القائم.

ق. 87 عبد الله جمعة يشارك بدلا من أوباما.

ق. 83 حسين فيصل بدلا من أحمد سيد "زيزو".

ق. 74 محمد شريف يشارك بدلا من دينوبيتر.

ق. 72 طارق حامد يشارك بدلا من عمر السعيد.

ق. 67 جووول أول لإنبي. مخالفة تنفذ داخل منطقة الجزاء، ويقابلها رامي صبري برأسية في مرمى أبو جبل.

ق. 65 أبو جبل يتألق. عرضية من كريم فؤاد يفشل دفاع الزمالك في إخراجها، ودينوبيتر جودي يسدد، لكن أبو جبل تألق وتصدى لها بقدمه.

ق. 62 تغطية رااائعة من المثلوثي. اختراق من علي فوزي وعرضية مهدها دينو بيتر إلى إيبوكا الذي حاول التسديد، لكن المثلوثي تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعدها من أمامه.

ق. 57 مصطفى شلبي أولى تبديلات إنبي بدلا من محمد مرسي.

ق. 50 زيزو يهدر الثالث. بينية رائعة من بنشرقي إلى زيزو الذي سدد لكن محمود جاد خرج من مرماه وتصدى للثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جووول ثااااني. تغييرة ملعب من روقا إلى زيزو، وزيزو يرسل عرضية راااائعة تجد رأسية أوباما في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 42 عمر السعيد يهدر الثاني! بينية من أوباما إلى زيزو الذي أرسل عرضية رااائعة، قابلها عمر السعيد برأسية من الوضع طائرا بجانب القائم بقليل.

ق. 33 أخطر فرص إنبي بعد انطلاقة رائعة من كريم فؤاد ثم عرضية إلى محمد مرسي الذي قابلها بتصويبة فوق المرمى.

ق. 28 كرة ثابتة لإنبي على حدود منطقة الجزاء. عبد الرحمن عامر يسدد في الحائط البشري.

ق. 22 محاولات متتالية لإنبي وإيبوكا كاد يسدد لكن إمام عاشور يستبسل ويقطع الكرة من أمامه أكثر من مرة.

ق. 19 عرضية من زيزو، يقابلها عمر السعيد بلمسة بمشاركة المدافع لتصل إلى محمود جاد.

ق. 15 تصويبة من محمد مرسي يتصدى لها أبو جبل بثبات.

ق. 10 انفراد للزمالك عن طريق أحمد فتوح بعد بينية من إمام عاشور، لكن الكرة تطول منه ويمسكها محمود جاد.

ق.4 جووول أوول للزمالك. أشرف بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح ويسجل الأول.

ق. 3 ركلة جزااء مبكرة للزمالك بعد تعرض أشرف بنشرقي لركلة من زياد بوغطاس في الوجه داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة