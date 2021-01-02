مباشر في الدوري - إنبي (0)-(1) الزمالك.. مرسي يهدر أخطر فرص أصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

ق. 33 أخطر فرص إنبي بعد انطلاقة رائعة من كريم فؤاد ثم عرضية إلى محمد مرسي الذي قابلها بتصويبة فوق المرمى.

ق. 28 كرة ثابتة لإنبي على حدود منطقة الجزاء. عبد الرحمن عامر يسدد في الحائط البشري.

ق. 22 محاولات متتالية لإنبي وإيبوكا كاد يسدد لكن إمام عاشور يستبسل ويقطع الكرة من أمامه أكثر من مرة.

ق. 19 عرضية من زيزو، يقابلها عمر السعيد بلمسة بمشاركة المدافع لتصل إلى محمود جاد.

ق. 15 تصويبة من محمد مرسي يتصدى لها أبو جبل بثبات.

ق. 10 انفراد للزمالك عن طريق أحمد فتوح بعد بينية من إمام عاشور، لكن الكرة تطول منه ويمسكها محمود جاد.

ق.4 جووول أوول للزمالك. أشرف بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح ويسجل الأول.

ق. 3 ركلة جزااء مبكرة للزمالك بعد تعرض أشرف بنشرقي لركلة من زياد بوغطاس في الوجه داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة