مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(1) الاتحاد.. الشوط الثاني

السبت، 02 يناير 2021 - 16:50

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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ق 40: جووووووول رزاق سيسيه والتعاااادل

ق 30: جووووووول أحمد سمير والأول للطلائع من ركلة جزاء

ق 27: ركلة جزاء جديدة لطلائع الجيش بعد عرقلة ناصر منسي من قبل مصطفى ابراهيم

ق 26: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو

ق 24: ركلة جزاء للجيش بعد عرقلة عمرو جمال من قبل عمرو الميداني

بداية المباراة

في الدوري طلائع الجيش الاتحاد السكندري
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