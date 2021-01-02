مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(0) الاتحاد.. جووول أحمد سمير والأول
السبت، 02 يناير 2021 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
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ق 30: جووووووول أحمد سمير والأول للطلائع من ركلة جزاء
ق 27: ركلة جزاء جديدة لطلائع الجيش بعد عرقلة ناصر منسي من قبل مصطفى ابراهيم
ق 26: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو
ق 24: ركلة جزاء للجيش بعد عرقلة عمرو جمال من قبل عمرو الميداني
بداية المباراة