مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(0) الاتحاد.. جووول أحمد سمير والأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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ق 30: جووووووول أحمد سمير والأول للطلائع من ركلة جزاء

ق 27: ركلة جزاء جديدة لطلائع الجيش بعد عرقلة ناصر منسي من قبل مصطفى ابراهيم

ق 26: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو

ق 24: ركلة جزاء للجيش بعد عرقلة عمرو جمال من قبل عمرو الميداني

بداية المباراة