مباشر في الدوري - سموحة (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. محاولات من الضيوف

السبت، 02 يناير 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

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ق 72: تسديدة خطيرة من محمد توني ترتطم بالقائم الخلفي لمرمى الهاني سليمان.

ق 64: بطاقة صفراء لطارق سامي مدافع سيراميكا بسبب الاعتراض.

ق 60: تألق عامر عامر ببراعة وينقذ مرماه من رأسية محمد طلعت.

ق 56: تسديدة قوية من شريف دابو تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: محمد إبراهيم يسدد أخطر كرة في الشوط الأول من ركلة ثابتة أبعدها الهاني سليمان ببراعة.

ق 39: بطاقة صفراء لأحمد حمص قائد سموحة بعد عرقلة محمد توني على حدود منطقة الجزاء.

ق 17: تسديدة من عبد الكبير الوادي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عامر عامر ببراعة.

بداية اللقاء

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