مباشر في الدوري - سموحة (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. محاولات من الضيوف
السبت، 02 يناير 2021 - 14:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
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ق 72: تسديدة خطيرة من محمد توني ترتطم بالقائم الخلفي لمرمى الهاني سليمان.
ق 64: بطاقة صفراء لطارق سامي مدافع سيراميكا بسبب الاعتراض.
ق 60: تألق عامر عامر ببراعة وينقذ مرماه من رأسية محمد طلعت.
ق 56: تسديدة قوية من شريف دابو تمر بجوار القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: محمد إبراهيم يسدد أخطر كرة في الشوط الأول من ركلة ثابتة أبعدها الهاني سليمان ببراعة.
ق 39: بطاقة صفراء لأحمد حمص قائد سموحة بعد عرقلة محمد توني على حدود منطقة الجزاء.
ق 17: تسديدة من عبد الكبير الوادي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عامر عامر ببراعة.
بداية اللقاء