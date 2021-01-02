استراحة في الدوري - سموحة (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

السبت، 02 يناير 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

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ق 41: محمد إبراهيم يسدد أخطر كرة في الشوط الأول من ركلة ثابتة أبعدها الهاني سليمان ببراعة.

ق 39: بطاقة صفراء لأحمد حمص قائد سموحة بعد عرقلة محمد توني على حدود منطقة الجزاء.

ق 17: تسديدة من عبد الكبير الوادي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عامر عامر ببراعة.

بداية اللقاء

سموحة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري في الدوري
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