كورييري ديللو سبورت: إدارة إنتر تبحث عن مستثمر جديد

تسعى إدارة نادي إنتر الإيطالي لإيجاد مستثمر جديد يشتري أسهما.

ووفقا لصحيفة "لا كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن عائلة زهانج الصينية المالكة للنيراتزوري أعطت تفويضا لبنك روتشيلد للعثور على مساهمين أقلية جدد لإنتر، لكن المالكين لا يستبعدون إمكانية بيع النادي.

وكان يبحث ماسيمو موراتي وإريك ثوهير مُلاك النادي السابقين عن شركاء في الماضي، انتهت بييع النادي بشكل نهائي للعائلة الصينية، وهو ما يبدو الآن.

وتريد إدارة النادي الإيطالي إعادة جدولة وتمويل الديون بعدما بدأوا مشروعهم من 2016، حتى لا ينهار.

ومنعت عائلة زهانج النادي من إبرام التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية الجارية قبل أن بيع لاعبين.

وأعار إنتر البلجيكي رادجا ناينجولان لصفوف كالياري حتى نهاية الموسم، لكن هذا ليس كافيا لإبرام تعاقدات جديدة.

ويعد الدنماركي كريستيان إريكسن أقرب اللاعبين للرحيل في يناير الجاري.