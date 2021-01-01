عبد المنصف: استغللنا غيابات الأهلي.. والحضري "قفش عليا" فأصبت بـ كورونا

اعترف محمد عبد المنصف قائد وادي دجلة، أن فريقه استغل غيابات الأهلي ليخرج بنقطة ثمينة أمام حامل اللقب.

الأهلي اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري، مباراة شهدت تألقا غير طبيعي من عبد المنصف خصوصا في الشوط الثاني.

وصرّح عبد المنصف بعد اللقاء عبر أون تايم سبورتس: "كانت مباراة مهمة وصعبة على أرض الأهلي".

وأضاف: "خسرنا المباراة السابقة أمام سموحة في اللحظات الأخيرة بهجمة مرتدة رغم أننا كنا أفضل، فكان ضروريا ألا نفقد نقاطا في المباراة التالية، لكن صعوبتها أنها كانت ضد الأهلي".

وتابع: "الأهلي فاز بنتائج كبيرة في المباريات السابقة وسجل ثلاثيات ورباعيات، لكننا استغللنا النقص العددي في صفوفه".

وأكمل: "أتمنى أن يشفي الله اللاعبين المصابين بـ كورونا وأن يعودوا سريعا للملاعب".

واستدرك: "لكن بالتأكيد استفدنا من عدم وجود الكثير من الخيارات المؤثرة القادرة على صناعة الفارق في دكة بدلاء الأهلي، أغلب الموجودين كانوا لاعبين صغار في السن".

وواصل: "الأهلي يصنع الفارق دائما في آخر 20 أو 15 دقيقة حتى لو كان متقدما في النتيجة، ولذا شددت على لاعبيني بين الشوطين أن يظلوا متماسكين دفاعيا حتى النهاية".

وأوضح: "يتميز الأهلي بسرعات عالية جدا في خط هجومه وكان ضروريا ألا نترك لهم أي مساحات".

وتحوّل عبد المنصف للحديث عن مطاردته الأرقم القياسية للحارس الأسطوري عصام الحضري.

وقال عبد المنصف: "لا أستهدف كسر أرقام أي أحد، بل أن أظل متواجدا في الملعب".

وتابع: "لا أريد أن أحطم الأرقام من دكة البدلاء، أريد أن أكون في الملعب وأظهر بشكل جيد. سأبلغ 44 عاما الشهر المقبل، والأرقام تتحقق وحدها".

"شاركت في 25 موسما متتاليا في الدوري المصري وهذا شرف لي وسيتم اعتباره رقما مصريا على المستوى العالمي".

وأضاف مازحا: "الحضري يحصي مبارياتي، وأنا أحاول التعامل مع الأمر بمزاح (عشان الحضري بيقفش)، في المرة الماضية أصبت بـ كورونا والحمد لله أنني مررت منها على خير".

واستدرك: "عصام حارس كبير وعظيم ولم يحقق ما حققه من فراغ، بل عمل بقوة للوصول إلى ما وصل إليه".







































































































































واكتفى الأهلي برفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني من 4 مباريات، خلف الجونة المتصدر صاحب الـ 11 نقطة من 5 مباريات.

فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع من 4 مباريات.

ليفرّط الأهلي في النقاط بالدوري المصري لأول مرة هذا الموسم بعد أن فاز في مبارياته الثلاث السابقة.