استراحة في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1) - (0) أستون فيلا.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

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نهاية الشوط الأول

د.40 جووول رائع لمانشستر يونايتد، تمريرة من ديفيد دي خيا يبعدها تارجت تصل إلى بوجبا الذي راوغ في وسط الملعب ومررها إلى راشفورد، الذي مرر إلى بيساكا الذي أرسل بدوره عرضية داخل منطقة الجزاء إلى مارسيال برأسية متقنة داخل شباك أستون فيلا.

د.39 تراروي يلعب الكرة بعيدا تماما عن المرمى.

د.38 خطأ من على حافة منطقة الجزاء على الطرف الأيسر لمرمى ديفيد دي خيا حارس يونايتد لصالح بيرتراند تراوري بعد تدخل من لوك شاو.

د.36 فرصة خطيرة للشياطين الحمر مجددا، تمريرة من لوك شاو إلى برونو فيرنانديز الذي يسدد على طريقة R2 بشكل جميل لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

د.16 فرصة خطيرة، ثنائية رائعة بين راشفورد الذي مرر إلى بيساكا الذي انطلق ببراعة وأرسلها إلى بوجبا الذي أرسلها بدوره للخلف إلى فريد الذي سدد بقوة ومرت الكرة فوق العارضة. جُملة جميلة من الشياطين الحمر.

د.14 ديفيد دي خيا يتصدى ببراعة بعد عرضية من ماتي كاش إلى ماكجين، فرصة خطيرة أولى لأستون فيلا.

د.12 ركنية نفذها فيرنانديز ورأسية من هاري ماجواير لكن مارتينيز ينقذ الموقف.

د.11 تصدي رائع جديد من حارس أستون فيلا، فيرنانديز يستغل تمريرة سيئة يرسل الكرة إلى مارسيال الذي سدد بطريقة رائعة لكن مارتينيز تصدى لها.

د.11 تسديدة من برونو فيرنانديز من على بعد 25 ياردة يتصدى لها مارتينيز.

د 02 بداية قوية للغاية من مانشستر يونايتد، فريد يرسل الكرة إلى فيرنانديز الذي أرسل تسديدة تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة شديدة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل