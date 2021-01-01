مختار: كنت أتمنى أن يكون لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك.. كرة القدم ظالمة جدا

قال مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي إنه كان يتمنى أن يكون لاعبي بيراميدز "أفضل من ذلك" دون أن يوضح مقصده، وذلك عقب خسارة فريقه بنتيجة 3-2 في مواجهة الفريقين بالدوري. وذلك في تصريحاته عقب المواجهة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وصرح مختار مختار قائلا: "اللاعبون قدموا أداء مشرفا لكن للأسف الكرة لم تخدمنا في النهاية بأخطاء بسيطة لدينا وكل شيء وارد".

وواصل "طبيعي أن تحزن بسبب طريقة الخسارة بعد المجهود الرهيب الذي بذلناه".

وأكمل "طرد مامادو نياس أثر كثيرا على الفريق، بعده أصبحت هناك مشكلة، كان لابد من إخراج محمد فييرا، أصبحنا نلعب في اتجاه واحد في وقت صعب جدا وهناك إصابات عديدة لدينا وكنت أتمنى أن يكون لدى لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك، روح رياضية؟ لا ليس كذلك لكنني لن أقول للأسف تمنيت أن يكونوا أفضل من ذلك".

وطرد مامادو نياس لاعب الإنتاج بعد تدخل قوي على أحمد سامي مدافع بيراميدز في الدقيقة 70 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

وواصل مدرب الإنتاج الحربي حديثه قائلا: "كرة القدم مكسب وخسارة، أشعر بحزن كبير لطريقة خسارتنا بهذه الصورة من بيراميدز".

وأردف "كرة القدم ظالمة جدا جدا جدا، هناك العديد من الأشياء التي لا يمكنني الحديث فيها لكن الحمد لله على كل حال".

وتابع "لا يمكنني الحديث عن الحكام، لكن الأمور كان من الممكن أن تسير أفضل بهذا الشكل".

واسترسل "فريق فائز وآخر خاسر، لا يجدي نفعا بأي شكل أن تتعاطف مع الفريق الخاسر، حتى حينما تكون هناك إصابات تجعل اللعب يستمر؟ حينما يكون هناك إصابات وتطالب باستمرار اللعب؟ هذا عكس الروح الرياضية، قد يكون الأمر لدى اللاعبين لكن الحكم؟ الحكم ليس لاعبا، لا يمكن أن يتعاطف مع الخسار لأن الفريق الفائز لديه لاعب مصاب".

وواصل "الأمور تتضح بالخبرة إن كان مصابا أم يمثل، هناك لاعبين يفعلون ذلك في الدوري، لكن معاذ يشعر بتعب غير طبيعي واللعب استمر ولم يتوقف".

وأضاف "التعاطف بهذا الشكل سيء جدا، الحكم يجب أن يكون متوازنا، وأهم شيء سلامة اللاعبين، حينما يمثل لاعب يكون واضحا ولكن حينما يكون هناك لاعبا مصابا لا يجدي نفعا أن تتعامل بهذا الشكل وأثر ذلك علينا، وحمدا لله على كل حال".

وأكمل "بغض النظر عن آخر فترة في المباراة بعد طرد نياس -الذي كان مبكرا للغاية- وحتى بعد طرد وادي كان معاذ الحناوي خارج الملعب، لعبنا فترة كبيرة منقوصين".

وأتم "تفوقنا بشكل كبير حتى في الفرص، وإن استغليناها لكانت النتيجة أفضل من ذلك".

وخسر الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 من بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري المصري الممتاز مساء الجمعة.

وشهد اللقاء طرد محمود وادي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 89 بعد تدخل قوي على معاذ الحناوي مدافع الإنتاج ومراجعة تقنية حكم الفيديو.