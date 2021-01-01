استراحة في الدوري - الأهلي (0) (0) وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 01 يناير 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي - وادي دجلة

يستقبل الأهلي نظيره وادي دجلة على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق.45 بعد سلسلة تمريرات رائعة للاعي الأهلي، الشحات يرسل عرضية متقنة نحو صلاح محسن الذي يطلق رأسية تمر أعلى العارضة

ق.39 تسديدة ديانج بعيدة المدى تصطدم بـ محمد شريف وتخرج

ق.32 عرضية مباغتة من معلول تمر أعلى عبد المنصف وتعرف طريقها للجانب الآخر من الملعب

ق.23 صلاح محسن يهدر بتسديدة يسارية قوية بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان

ق.22 عرضية أرضية خطيرة من يعقوبو ظهير أيسر دجلة تمر دون أن يلمسها كالديرون

ق.19 تسديدة أرضية قوية من كالديرون يتصدى لها الشناوي ببراعة

ق.4 تسديدة أرضية من وليد سليمان من الجهة اليمنى، لكنها تستقر في الشباك الخارجية

ق.3 الأهلي يستخلص الكرة في مكان مميز بواسطة حمدي فتحي، لكن شريف يتأخر في التسديد ليبعد الدفاع الكرة من أمامه

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من 20 دقيقة

الأهلي وادي دجلة في الدوري الدوري المصري
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