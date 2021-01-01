خبر في الجول – جيرالدو إلى قائمة الانتظار وبواليا يعوضه في قائمة الأهلي

الجمعة، 01 يناير 2021 - 11:51

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الاتحاد - جيرالدو

قرر الأهلي قيد الزامبي والتر بواليا مكان الأنجولي جيرالدو دا كوستا في قائمة الفريق الأساسية لموسم 2020-2021 مع فتح باب الانتقالات لميركاتو الشتاء.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

جيرالدو دا كوستا

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأهلي سينقل الجناح الأنجولي إلى قائمة الانتظار التي أعلن عنها اتحاد الكرة، إذ سيحصل على مستحقاته ولن يتم فسخ تعاقده.

ويسعى الأهلي لتسويق اللاعب أو بيعه لنادٍ آخر أو التوصل لاتفاق يسمح برحيله بشكل ودي.

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وكان الأهلي قد تعاقد مع والتر بواليا قادما من الجونة بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

صاحب الـ25 عاما شارك في 5 مباريات مع الجونة في الدوري هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

بشكل عام، سجل والتر بواليا 16 هدفا في 35 مباراة شارك بهم بقميص الجونة، بجانب صناعة هدفين.

وكان هشام صالح وكيل الجناح الأنجولي قد شدد أنه لن يلعب لأي نادٍ آخر في مصر سوى الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب رفض 4 عروض مختلفة من أندية إفريقية وبرازيلية (طالع التفاصيل).

صاحب الـ 29 عاما انضم للأهلي من أول أغسطس الأنجولي في يناير 2019.

وسجل جيرالدو مع الأهلي 5 أهداف وصنع 7 في 45 مباراة.

الأهلي جيرالدو دا كوستا والتر بواليا
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