وزير الرياضة: قرارنا كان إيقاف إدارة الزمالك وليس الحل.. ويعود المجلس في تلك الحالة

الجمعة، 01 يناير 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة أن قرار إبعاد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور من مناصبها يجب وصفه بالإيقاف وليس الحل.

وأوضح عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" خلال حديثه "القانون يتيح لي المراقبة المالية على المؤسسات، أما تشكيل لجنة للتحقيق فجاء ذلك بعد الكثير من الشكاوى من اللجنة الأولمبية ومختلف الاتحادات".

وأكمل "راعينا مصلحة الزمالك رغم أن لائحته الخاصة كان بها الكثير من الجدل وكنا على مدار عام كامل نقنن الوضع الخاص بها".

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وتابع "لائحة الزمالك توضح أنه يجب تعيين ثلاثة مستشارين سابقين أو حاليين وأن يكونوا من أعضاء النادي لإدارته حال عدم وجود مجلس الإدارة، لذا اختيارنا للجنة الثلاثية لم يكن اعتباطا".

وأردف "دورنا انتهى بعد إحالة المخالفات للنيابة حيث تباشر هي التحقيقات حاليا".

وأتم أشرف صبحي حديثه "من الوارد أن تقول النيابة أن تلك المخالفات لا ترتقي للإيقاف ووقتها يعود مجلس الإدارة لمناصبه مجددا".

الزمالك
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